Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Alkoholisierter Fahrradfahrer gegen Auto geprallt

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend ist ein alkoholisierter Fahrradfahrer auf dem Feldweg zwischen Offenburg-Bühl und Offenburg-Griesheim gegen ein geparktes Auto geprallt. Nach derzeitigen Feststellungen hat der Zweiradfahrer den auf dem Feldweg parkenden VW nicht wahrgenommen und ist in der Folge gegen die Motorhaube gestoßen. Anschließend sei der 61-Jährige zu Boden gefallen und habe sich Verletzungen im Bereich des Gesichts zugezogen. Weil die Beamten des Polizeireviers Offenburg bei ihm Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung erkannten, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von etwa zwei Promille ergab. Der leicht verletzte Fahrradfahrer wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht, wo weitere Untersuchungen durchgeführt und ihm Blut abgenommen wurde. Außerdem erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
