POL-OG: Rastatt - Fahranfänger gegen Trafohäuschen geprallt

Rastatt (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein 18 Jahre alter Autofahrer auf der Ettlinger Straße, unweit der Kreuzung zur Niederwaldstraße, von der Fahrbahn abgekommen und kurz vor 16:30 Uhr gegen ein Trafohäuschen geprallt. Der Fahranfänger dürfte infolge von Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Im Anschluss kam es während des Abschleppvorgangs zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Ettlinger Straße. Der Sachschaden wird nach aktuellem Kenntnisstand auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Der Heranwachsende kam mit dem Schrecken davon.

