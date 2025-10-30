Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Rastatt (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Mercedes-Lenker in der Straße "An der Ludwigsfeste" hat sich eine 49 Jahre alte Fahrradfahrerin am Mittwochabend leichte Verletzungen zugezogen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Feststellungen fuhr die Radlerin auf dem Gehweg in Richtung Hilbersthof, als sie kurz nach 21 Uhr mit dem aus einem Grundstück herausfahrenden Mercedes kollidierte. Nach derzeitigem Sachstand soll die Velo-Lenkerin zum Unfallzeitpunkt ohne Beleuchtung unterwegs gewesen sein. Sichtbarkeit und Beleuchtung sind elementare Voraussetzungen für die Sicherheit im Straßenverkehr, speziell bei Dunkelheit. Reflektierende Kleidung oder Speichenreflektoren erhöhen zusätzlich die Sicherheit. Ein Sachschaden konnte von den Beamten des Polizeireviers Rastatt am Mercedes und dem Trekkingrad nicht festgestellt werden.

