Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Einbrüche in Häuser - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 15.35 Uhr bis 20.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür auf, um in einem Zweifamilienhaus in der Hohe-Flum-Straße in eine Wohnung zu gelangen. Mehrere Zimmer wurden von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Das Zweifamilienhaus steht unweit der Einmündung zum Lusweg.

Auch am Sonntag, 28.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in der Straße "Gündenhausen" in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Auch in diesem Haus wurden mehrere Räume von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Zudem wurde wohl ein auf dem Grundstück stehender Wohnwagen von der unbekannten Täterschaft auch durchsucht. Auch hier liegen noch keine genaueren Erkenntnisse über das Diebesgut vor. Das Einfamilienhaus steht unweit der Einmündung zur Johann-Sutter-Straße.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell