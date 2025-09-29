PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Streifvorgang auf Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 24.09.2025, gegen 17.35 Uhr, kam es auf der Autobahn A 98, im Bereich der Anschlussstelle Lörrach-Ost, zu einem Streifvorgang zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Der 23-jährige Fahrer eines weißen Mercedes-Benz Citan befuhr den linken Fahrstreifen der Autobahn A 98 in Richtung Weil am Rhein und wollte auf Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Ost einen Sattelzug überholen, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Der Fahrer des Sattelzuges habe in diesem Moment die Fahrspur gewechselt, da wohl mehrere Fahrzeuge an der Anschlussstelle auf die Autobahn auffuhren. Beim Fahrstreifenwechsel nach links kam es dann zum Streifvorgang mit dem Mercedes-Benz des 23-Jährigen. Der 23-Jährige musste seinen Mercedes-Benz bis zum Stillstand abbremsen. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr in Richtung Weil am Rhein weiter. Der Sachschaden an dem Mercedes-Benz wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Sattelzug geben können.

