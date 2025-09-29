Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zusammenstoß auf der Bundesstraße 3 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, kurz vor 02.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 3 und verlor vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit kurz vor dem Kreisverkehr zur Bundesstraße 317 die Kontrolle über seinen Pkw. Der 31-Jährige geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden, in Richtung Otterbach fahrenden 35-jährigen Pkw-Fahrer. Keiner der Beteiligten machten Verletzungen geltend. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein bei dem 31-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 0,4 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.

