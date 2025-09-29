PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zusammenstoß auf der Bundesstraße 3 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, kurz vor 02.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 3 und verlor vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit kurz vor dem Kreisverkehr zur Bundesstraße 317 die Kontrolle über seinen Pkw. Der 31-Jährige geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden, in Richtung Otterbach fahrenden 35-jährigen Pkw-Fahrer. Keiner der Beteiligten machten Verletzungen geltend. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein bei dem 31-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 0,4 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

