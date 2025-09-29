Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenznach-Wyhlen: Unfall zwischen Fußgängerin und Auto

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 19:45 Uhr kam es in der Markgrafenstraße in Grenzach - Wyhlen zu einem Unfall zwischen einer 66-jährigen Fußgängerin und einer 34-jährigen VW-Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Fußgängerin, im Bereich der Uhlandstraße die Markgrafenstraße zu überqueren und übersah den VW. Die Fußgängerin wurde angefahren und leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

