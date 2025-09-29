Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Gurtweil: Frontalkollision mit sechs verletzten Personen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 22:30 Uhr kollidierte in der Rathausstraße im Waldshut-Tiengener Ortsteil Gurtweil ein VW mit einem Van. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der VW-Fahrer bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit dem entgegenkommenden Van, welcher mit einer vierköpfigen Familie besetzt war. Durch die Kollision wurde der Van gegen den dahinter befindlichen Mercedes geschleudert. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt, die Beifahrerin der Vans wurde schwer verletzt, der 35- jährige Fahrer und die beiden Kinder im Alter von einem Jahr und vier Jahren wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 19-jährige Fahrer des VWs und dessen 19-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 65.000 Euro entstanden sein. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Sowohl der VW wie auch der Van mussten abgeschleppt werden.

