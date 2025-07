LPI-EF: Autodiebstahl endet mit Festnahme

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in den vergangenen Tagen in Erfurt zwei hochwertige E-Mountainbikes. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Neuerbe verschaffte sich ein Täter unberechtigt Zugang zum Kellerbereich und brach ein Kellerabteil auf. Dort entwendete er ein mit Kettenschloss gesichertes E-Mountainbike im Wert von etwa 6.500 Euro. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Havannaer Straße. ...

