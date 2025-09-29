PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 28.09.2025, kurz vor 2:00 Uhr verunfallte ein 41-jähriger Lieferwagenfahrer auf der K 6500 zwischen Hürrlingen und Grafenhausen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der 41-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Baumgruppe. Dabei wurde der Lieferwagen erheblich beschädigt und kippte auf die Beifahrerseite. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Der Lieferwagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden dürfte ungefähr 8.000 Euro betragen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 15:01

    POL-FR: Wehr: Einbruch im Supermarkt

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28.09.2025, kurz nach Mitternacht verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in Wehr. Im Verkaufsraum wurden mehrere Kassen mit brachialer Gewalt geöffnet. Die Täterschaft konnte mit Bargeld in noch unbekannter Höhe fliehen. Der verursachte Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden, liegt aber deutlich über ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:59

    POL-FR: Klettgau/Grießen: Essen auf Herd - Bewohnerin verletzt ins Krankenhaus

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.09.2025, gegen 13:20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in der Auenstraße in Klettgau- Grießen gerufen. Eine 53- jährige Nachbarin, die durch den Heimrauchmelder aufmerksam wurde, hatte vor Eintreffen der Feuerwehr das angebrannte Essen bereits vom Herd gezogen und die bewusstlose Bewohnerin aus der Wohnung gerettet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren