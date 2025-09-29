Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 28.09.2025, kurz vor 2:00 Uhr verunfallte ein 41-jähriger Lieferwagenfahrer auf der K 6500 zwischen Hürrlingen und Grafenhausen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der 41-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Baumgruppe. Dabei wurde der Lieferwagen erheblich beschädigt und kippte auf die Beifahrerseite. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Der Lieferwagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden dürfte ungefähr 8.000 Euro betragen.

