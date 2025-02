Polizei Bielefeld

POL-BI: Toyota-Katalysator gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte stahlen in der Nacht von Donnerstag, 13.02.2025, auf Freitag einen Katalysator von einem Auto an der Schlangenstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde der Katalysator zwischen 22:30 Uhr am Donnerstag und 13:20 Uhr am Freitag abmontiert und gestohlen. Das Fahrzeug, ein Toyota Prius, war auf einem Parkplatz an der Schlangenstraße, in Höhe Kuckucksweg, geparkt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell