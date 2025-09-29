Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfall im verkehrsberuhigten Bereich - Radfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 13.40 Uhr, kam es in der Ziegelstraße, im dortigen verkehrsberuhigten Bereich, zu einem Unfall zwischen einem Rennrad und einem Pkw. Ein 63-jähriger Rennradfahrer befuhr die Tonwerke-Straße talwärts und wollte an der Einmündung zur Ziegelstraße rechts abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer von rechts kommenden 56-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch die Kollision sei der Rennradfahrer nicht unerheblich verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Rennradfahrer in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

