Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfall im verkehrsberuhigten Bereich - Radfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 13.40 Uhr, kam es in der Ziegelstraße, im dortigen verkehrsberuhigten Bereich, zu einem Unfall zwischen einem Rennrad und einem Pkw. Ein 63-jähriger Rennradfahrer befuhr die Tonwerke-Straße talwärts und wollte an der Einmündung zur Ziegelstraße rechts abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer von rechts kommenden 56-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch die Kollision sei der Rennradfahrer nicht unerheblich verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Rennradfahrer in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

