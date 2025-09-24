PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 26-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn - 2.886 Euro wegen falscher Gesundheitszeugnisse

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 23. September 2025 - Am Dienstagmorgen kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der aus Wien eingereist war. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse.

Der Haftbefehl sah eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe oder die Zahlung von 2.800 Euro zuzüglich 86 Euro Kosten vor. Nach seiner Festnahme wurde der 26-Jährige zur Dienststelle gebracht, durchsucht und über den Haftbefehl informiert.

Da er die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 2.886 Euro unmittelbar beglich, konnte er anschließend seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren