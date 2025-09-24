Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt 26-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn - 2.886 Euro wegen falscher Gesundheitszeugnisse
Flughafen Köln/Bonn (ots)
Köln/Bonn, 23. September 2025 - Am Dienstagmorgen kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der aus Wien eingereist war. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse.
Der Haftbefehl sah eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe oder die Zahlung von 2.800 Euro zuzüglich 86 Euro Kosten vor. Nach seiner Festnahme wurde der 26-Jährige zur Dienststelle gebracht, durchsucht und über den Haftbefehl informiert.
Da er die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 2.886 Euro unmittelbar beglich, konnte er anschließend seine Reise fortsetzen.
