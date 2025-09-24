Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Fahndungstreffer im Kreis Heinsberg - Bundespolizei kontrolliert Bahnhöfe im Kreisgebiet

Heinsberg, Aachen (ots)

Mehrere Fahndungstreffer konnte die Bundespolizei Aachen am gestrigen Dienstag an Bahnhöfen im Kreis Heinsberg feststellen.

Sowohl am Bahnhof Erkelenz als auch am Bahnhof Hückelhoven-Baal wurden die Beamten fündig.

Ein 33-jähriger Deutscher wurde am Bahnhof Erkelenz kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Vergehens gegen das Waffengesetz der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach vor. Er war zu 1827, - EUR Ersatzfreiheitsstrafe oder 70 Tagen Haft verurteilt. Des Weiteren lag ein Suchvermerk des AG Mönchengladbach Rheydt wegen Entziehung elektrischer Energie gegen ihn vor. Da die Person zahlungsunfähig war, wurde er der JVA Aachen überstellt.

Kurze Zeit später wurde, ebenfalls in Erkelenz, ein 25-jähriger Rumäne angetroffen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen Diebstahls zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Nach der Datenaufnahme durfte er weiterreisen.

Am Bahnhof Hückelhoven-Baal wurde ein 34-jähriger Algerier angetroffen. Die Person lag mit 7 verschiedenen Personalien im Fahndungssystem ein. Zwei Aufenthaltsermittlungen lagen hier ebenso vor. Ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz sowie Diebstahl waren hier als Ausschreibungsanlass hinterlegt. Hier wurde ebenfalls die postalische Adresse erhoben und den ausschreibenden Behörden übermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell