PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mehrere Waffen bei 40-jährigen Bielefelder sicher

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mehrere Waffen bei 40-jährigen Bielefelder sicher
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

Weil er auf die Einsatzkräfte einen hilflosen Eindruck machte, haben Bundespolizisten am Montagnachmittag einen 40-jährigen Bielefelder auf einem Mitarbeiterparkplatz der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Bielefeld kontrolliert.

Hierbei fiel den Beamten auf, dass der Mann ein Pistolenholster am Hosengürtel trug. In dem Holster befand sich eine zum Abschuss von Stahlkugeln geladene CO2-Pistole. Einen erforderlichen Waffenschein konnte der Bielefelder nicht vorweisen, woraufhin die Pistole sichergestellt wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem ein beidseitig geschliffenes Messer sowie einen Teleskopschlagstock. Auch diese Gegenstände wurden wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sichergestellt.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren