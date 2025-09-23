Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mehrere Waffen bei 40-jährigen Bielefelder sicher

Bielefeld (ots)

Weil er auf die Einsatzkräfte einen hilflosen Eindruck machte, haben Bundespolizisten am Montagnachmittag einen 40-jährigen Bielefelder auf einem Mitarbeiterparkplatz der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Bielefeld kontrolliert.

Hierbei fiel den Beamten auf, dass der Mann ein Pistolenholster am Hosengürtel trug. In dem Holster befand sich eine zum Abschuss von Stahlkugeln geladene CO2-Pistole. Einen erforderlichen Waffenschein konnte der Bielefelder nicht vorweisen, woraufhin die Pistole sichergestellt wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem ein beidseitig geschliffenes Messer sowie einen Teleskopschlagstock. Auch diese Gegenstände wurden wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sichergestellt.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell