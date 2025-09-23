Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt mehrere Waffen bei 40-jährigen Bielefelder sicher
Bielefeld (ots)
Weil er auf die Einsatzkräfte einen hilflosen Eindruck machte, haben Bundespolizisten am Montagnachmittag einen 40-jährigen Bielefelder auf einem Mitarbeiterparkplatz der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Bielefeld kontrolliert.
Hierbei fiel den Beamten auf, dass der Mann ein Pistolenholster am Hosengürtel trug. In dem Holster befand sich eine zum Abschuss von Stahlkugeln geladene CO2-Pistole. Einen erforderlichen Waffenschein konnte der Bielefelder nicht vorweisen, woraufhin die Pistole sichergestellt wurde.
Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem ein beidseitig geschliffenes Messer sowie einen Teleskopschlagstock. Auch diese Gegenstände wurden wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sichergestellt.
Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de
Bahnhofstr. 1
48143 Münster
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell