Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wuppertal Hauptbahnhof - Bundespolizist durch Glasscherbe verletzt

Wuppertal (ots)

Am frühen Morgen des 22. September 2025 wurde die Bundespolizei über eine verwirrte Person im Wuppertaler Hauptbahnhof informiert, die offensichtlich leichte Verletzungen aufwies.

Beim Eintreffen der Streife reagierte der am Boden liegende junge Mann aggressiv, verletzte sich selbst und griff die Beamten an. Als die Beamten versuchten, den Heranwachsenden zu fixieren, leistete dieser erheblichen Widerstand. Dabei erlitt ein Bundespolizist eine Verletzung an der Hand, da der Beschuldigte eine Glasscherbe in seiner Hand verborgen hielt. Der Beamte ist derzeit nicht dienstfähig.

Der 18-jährige sierra-leonische Staatsangehörige wurde vorläufig festge-nommen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgten eine Blutentnahme sowie eine Prüfung für eine mögliche Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Ein abschließender durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille.

