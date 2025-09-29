PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 22.15 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür auf, um in ein Einfamilienhaus im Schultheißweg zu gelangen. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Modeschmuck entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 15:47

    POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch bei Gartenbaufirma

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 26.09.2025, 21.00 Uhr bis Samstag, 27.09.2025, 07.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft ein Wellblechtor einer Halle einer Gartenbaufirma in der Dorfstraße aufzubrechen. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in die Halle. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:45

    POL-FR: Weil am Rhein: Zusammenstoß auf der Bundesstraße 3 - hoher Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 27.09.2025, kurz vor 02.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 3 und verlor vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit kurz vor dem Kreisverkehr zur Bundesstraße 317 die Kontrolle über seinen Pkw. Der 31-Jährige geriet mit seinem Pkw auf die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:42

    POL-FR: Kandern: Unfall im verkehrsberuhigten Bereich - Radfahrer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.09.2025, gegen 13.40 Uhr, kam es in der Ziegelstraße, im dortigen verkehrsberuhigten Bereich, zu einem Unfall zwischen einem Rennrad und einem Pkw. Ein 63-jähriger Rennradfahrer befuhr die Tonwerke-Straße talwärts und wollte an der Einmündung zur Ziegelstraße rechts abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer von rechts kommenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren