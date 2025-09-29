POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch bei Gartenbaufirma
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 26.09.2025, 21.00 Uhr bis Samstag, 27.09.2025, 07.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft ein Wellblechtor einer Halle einer Gartenbaufirma in der Dorfstraße aufzubrechen. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in die Halle. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.
