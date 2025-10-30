Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall auf der B 500

Baden-Baden (ots)

Auf der B 500 kam es am Mittwochmittag gegen 14:45 Uhr zu einem Unfall, nachdem eine Autofahrerin von der Fahrbahn abkam. Die 54-jährige Frau war in Richtung Michaelstunnel unterwegs, als sie am Verfassungsplatz laut Zuegenaussageb stark beschleunigt habe und anschließend von der Fahrbahn abgekommen sei. Bevor die Opel-Fahrerin auf der rechten der beiden Linksabbiegespuren Richtung Lange Straße zum Stillstand kam, überfuhr sie einen Grünstreifen und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen. Ob ein durch die Frau geäußerter, möglicher Sekundenschlaf unfallursächlich war, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die beiden Linksabbiegespuren in Richtung Innenstadt wurden aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen für insgesamt 90 Minuten gesperrt und durch eine Fachfirma gereinigt. Der insgesamte Sachschaden beträgt circa 25.500 Euro. /ti

