Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Technischer Defekt führte zu Brand

Achern, Oberachern (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Holzstraße zu einem Kellerbrand, der das ganze Gebäude vorübergehend unbewohnbar machte. Eine 70-jährige Bewohnerin bemerkte gegen 16:30 Uhr einen Knall aus dem Keller und anschließend im Treppenhaus aufsteigenden schwarzen Rauch. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräften hatte sich der Qualm schon durch das offene Treppenhaus im kompletten Gebäude verteilt. Als offensichtliche Ursache konnte ein Akku eines Gartengerätes ermittelt werden, der im Keller zum Laden angesteckt war. Durch das hierdurch entstandene Feuer sollen unter anderem auch Wachmaschine und Trockner in Mitleidenschaft gezogen worden sein, was zur Rauchentwicklung beitrug. Durch den Einsatz der Feuerwehr, die mit 5 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand auf die Räumlichkeiten im Keller begrenzt und gelöscht werden. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die beiden Bewohner kommen vorerst bei Angehörigen unter.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

