Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen, Polizei sucht bestohlene Fahrzeughalter/-besitzer

Bischweier (ots)

Zwei Jungs im Alter von 12 und 14 Jahren stehen im Verdacht, sich an den Freitagen des 17. Oktober 2025 und 24. Oktober 2025 an etlichen unverschlossenen Fahrzeugen in Bischweier zu schaffen gemacht und teilweise aus den Autos Münzgeld gestohlen zu haben. Die beiden Jungs wurden am 24. Oktober von einem Zeugen beobachtet, wie sie mit einem E-Scooter durch die Ringstraße gefahren sind und hierbei an den Türgriffen von geparkten Autos gerüttelt hätten. Die Verdächtigen konnten gegen 16:30 Uhr von einer alarmierten Streife des Polizeireviers Gaggenau mit ihrem E-Scooter gestellt und kontrolliert werden. Im mitgeführten Rucksack konnte Werkzeug und etwas Münzgeld aufgefunden und sichergestellt werden. Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich nach durchgeführten Vernehmungen ergeben haben, sollen der 12- und 14-Jährige rund 20 unverschlossenen Autos geöffnet und in Einzelfällen darin befindliches Münzgeld an sich genommen zu haben. Die Beute war mit insgesamt knapp 40 Euro überschaubar. Den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau liegen zu den gewonnenen Erkenntnissen allerdings keine Anzeigeerstattungen von Betroffenen vor. Sie bitten daher betroffene Fahrzeughalter/-besitzer, denen Gegenstände aus ihren Fahrzeugen gestohlen worden sind, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.

/wo

