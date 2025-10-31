Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Windschläg - Polizeieinsatz

Offenburg/Windschläg (ots)

Ein alkoholisierter und sich mutmaßlich in einem Ausnahmezustand befindlicher Mann hat in der Nacht zum Freitag in der Windschläger Straße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann soll gegenüber seiner Lebensgefährtin den Donnerstag über immer wieder suizidale Absichten geäußert haben, bis schließlich gegen 19 Uhr die Polizei verständigt wurde. Weil selbst unter Einbindung besonders geschulter Polizeibeamter jegliche Versuche scheiterten, mit dem sich in seiner Wohnung befindliche Mann in Kontakt zu treten und er laut Zeugenaussagen im Besitz einer Waffe sei, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Nach der Einholung eines richterlichen Beschlusses betraten die Spezialkräfte die Wohnung und nahmen den Mann in Gewahrsam. Hierbei wurde er leicht verletzt und im Anschluss durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung konnten zwei Luftdruckgewehre, eine Spielzeugpistole und Munitionsteile sichergestellt werden. Der in Gewahrsam genommene wird nach Behandlung seiner Verletzungen in einer Fachklinik vorgestellt.

/vo

