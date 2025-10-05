Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 30-Jähriger stiehlt wiederholt und ignoriert Hausverbot

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 3. Oktober 2025 informierte der Ladendetektiv einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Halle (Saale) um 17:05 Uhr die Bundespolizei über eine Diebstahlshandlung. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 30-Jähriger Ware im Wert von 210 Euro an sich und verließ anschließend die Filiale, ohne die Gegenstände zuvor zu bezahlen. Die Beamten nahmen sich der Situation sofort an und kontrollierten den Tatverdächtigen. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen stellten sie zwei Pakete Kaffee, vier Pakete Bluetooth-Kopfhörer und selbige Anzahl an Powerbanks sowie Snacks als Diebesgut bei ihm fest und im Weiteren sicher. Außerdem wurde bekannt, dass der ukrainische Staatsangehörige bereits am Vortag Waren von einem Gesamtwert von 80 Euro entwendete. Demnach leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und wegen Hausfriedensbruchs, da er sein aktuell bestehendes Hausverbot in der aufgesuchten Filiale missachtet hatte, ein.

