PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 30-Jähriger stiehlt wiederholt und ignoriert Hausverbot

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 3. Oktober 2025 informierte der Ladendetektiv einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Halle (Saale) um 17:05 Uhr die Bundespolizei über eine Diebstahlshandlung. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 30-Jähriger Ware im Wert von 210 Euro an sich und verließ anschließend die Filiale, ohne die Gegenstände zuvor zu bezahlen. Die Beamten nahmen sich der Situation sofort an und kontrollierten den Tatverdächtigen. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen stellten sie zwei Pakete Kaffee, vier Pakete Bluetooth-Kopfhörer und selbige Anzahl an Powerbanks sowie Snacks als Diebesgut bei ihm fest und im Weiteren sicher. Außerdem wurde bekannt, dass der ukrainische Staatsangehörige bereits am Vortag Waren von einem Gesamtwert von 80 Euro entwendete. Demnach leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und wegen Hausfriedensbruchs, da er sein aktuell bestehendes Hausverbot in der aufgesuchten Filiale missachtet hatte, ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:31

    BPOLI MD: 40-Jähriger greift Familienmitglied an - Zeugen wählen Notruf

    Stendal (ots) - Am Mittwoch, den 1. Oktober 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 12:15 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am Hauptbahnhof Stendal, Bahnsteig eins, in-formiert. Unverzüglich begaben sich Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei zum Ereignisort. Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 41-jähriger ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:43

    BPOLI MD: 44-Jähriger mit mehreren Haftbefehlen gesucht - 6537 Euro oder 325 Tage Gefängnis

    Halle (Saale) (ots) - Am Sonntag, den 28. September 2025 entwendete eine männliche Person um 11:25 Uhr Lebensmittel in einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Halle (Saale), ohne diese zuvor zu bezahlen. Der achtsame Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und die Bundespolizei wurde informiert. Die Beamten nahmen sich dem Sachverhalt sofort an und den Tatverdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren