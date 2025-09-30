Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle - 27-Jähriger muss für insgesamt 73 Tage in Haft

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 29. September 2025 um 09:55 Uhr vollstreckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg erneut gleich mehrere Haftbefehle. Gegen einen 27-jährigen Mann wurden in den letzten drei Monaten gleich vier Haftbefehle erlassen. Der gambische Staatsangehörige war zuerst im Juni 2023 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen vom Amtsgericht Magdeburg verurteilt wurden. Einen Teil der Geldstrafe beglich der Gesuchte, dann blieben jedoch die Zahlungen aus, sodass eine Restersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen oder eine sofortige Zahlung von 80 Euro im Juli 2025 von der Staatsanwaltschaft Magdeburg per Haftbefehl ergingen. Im August 2024 wurde der Mann ein weiteres Mal wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 800 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. In diesem Fall ist die komplette Geldstrafe offen. Da der Gesuchte unbekannten Aufenthaltes ist, erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg einen weiteren Haftbefehl über 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder die sofortige Zahlung von 800 Euro. Im Dezember 2024 folgte ein Strafbefehl des Amtsgerichtes Halberstadt über eine Geldstrafe von 650 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 32 Tagen wegen Erschleichens von Leistungen, die ebenfalls unbeglichen blieben und einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt, über eine Ersatzfreiheitsstrafe von 32 Tagen oder eine sofortige Zahlung von 640 Euro zur Folge hatte. Doch damit nicht genug wurde der Mann in diesem Januar abermals zu einer Geldstrafe von 175 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 17 Tagen wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verurteilt und beglich auch diese Strafe nicht. Haftbefehl Nummer vier der Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt, erging somit ebenfalls im August über eine Ersatzfreiheitsstrafe von 17 Tagen oder die sofortige Zahlung von 170 Euro. Die Beamten eröffneten dem Gesuchten die Haftbefehle, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt 1690 Euro konnte der Festgenommene nicht zahlen, so dass er für die nächsten 73 Tage an eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Die ausschreibenden Behörden wurden abschließend über den Vollzug der Haftbefehle informiert.

