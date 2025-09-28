Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle - 39-Jähriger muss für insgesamt 195 Tage in Haft

Hauptbahnhof Dessau (ots)

Am Freitag, den 26. September 2025 um 08:30 Uhr wurde ein Mann im Personentunnel des Hauptbahnhofes Dessau von einer Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien und deren Abgleich mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig gleich mit zwei Haftbefehlen nach dem Deutschen suchte. Demnach verurteilte das Amtsgerichts Leipzig den Mann wegen Diebstahls im Juni 2023 zu einer Geldstrafe von 1800 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen. Da der 39-Jährige weder den offenen Betrag beglich, noch sich dem Strafantritt stellte und unbekannten Aufenthaltes war, erging im Januar dieses Jahres der Haftbefehl. Im Februar wurde er dann erneut vom Amtsgericht Leipzig rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 2250 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen wegen Geldwäsche verurteilt. Auch diese Geldforderung beglich der Verurteilte nicht, was dazu führte, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig im Mai einen weiteren Haftbefehl mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen oder der sofortigen Zahlung von 2250 Euro erließ. Die Beamten eröffneten dem Gesuchten die Haftbefehle, nahmen ihn fest und zunächst mit in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dessau. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt 4050 Euro konnte der Festgenommene nicht zahlen, so dass er für die nächsten 195 Tage an eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Die ausschreibenden Behörden wurden abschließend über den Vollzug der Haftbefehle informiert.

