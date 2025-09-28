Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: Oma zahlt Geldstrafe und bewahrt ihren Enkel vor dem Gefängnis

Bahnstrecke Halle (Saale) - Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 26. September 2025 um 14:50 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg einen Reisenden auf der Fahrt von Halle (Saale) nach Magdeburg. Nach erfolgter Identitätsfeststellung ergab die Überprüfung der Personalien des Deutschen, im Fahndungssystem der Polizei, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Wegen Diebstahls verurteilte ihn das Amtsgericht Magdeburg im Januar des vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe von 600 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Da der 24-Jährige bisher weder den vollen Geldbetrag beglichen hatte, noch sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt stellte erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg im April dieses Jahres den Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Der junge Mann kontaktierte seine Oma, welche bereit war die Geldstrafe für ihren Enkel zu begleichen und ihn somit vor 18 Tagen Haft bewahrte. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell