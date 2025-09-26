Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter Straftäter nach Dosen-Diebstahl im Hauptbahnhof gefasst

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 25. September 2025 um 18:00 Uhr informierte ein Ladendetektiv eines Ladengeschäftes im Hauptbahnhof Halle (Saale) die Bundespolizei über einen Ladendiebstahl. Zuvor hatte eine männliche Person eine Energydrinkdose entwendet, ohne das dafür erforderliche Entgelt zu entrichten. Die alarmierten Bundespolizisten stellten die Identität des Tatverdächtigen daraufhin zweifelsfrei fest und überprüften seine Personalien im polizeilichen Informationssystem. Der Abgleich der Personalien mit dem Fahndungsbestand ergab, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück nach dem 18-Jährigen per Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht Nordhorn hatte den syrischen Staatsangehörigen im April 2025 wegen unerlaubter Einfuhr von Cannabis in Tateinheit mit Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen verurteilt. Da der Mann den geforderten Betrag nicht bezahlte und auch der Aufforderung zum Strafantritt nicht nachkam, erließ die oben genannte Staatsanwaltschaft im September 2025 den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Mann den Haftbefehl und nahmen ihn fest. Da er den haftabwendenden Betrag von 300 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er die Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen verbringen wird. Die ausschreibende Behörde wurde über die Vollstreckung informiert. Neben der Haftvollstreckung erhielt der Mann aufgrund der entwendeten Getränkedose erneut eine Strafanzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen. Während der zuvor getätigten polizeilichen Maßnahme wies sich die Person zudem mit einem niederländischen Aufenthaltstitel aus, der zur Einziehung ausgeschrieben war. Auch diese Maßnahme wurde durch die Einsatzkräfte umgesetzt.

