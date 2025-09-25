PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: alkoholisierter 29-Jähriger begibt sich wegen seiner Musikbox in Lebensgefahr

Dessau-Roßlau (ots)

Am Mittwoch, den 24. September 2025 um 15:25 Uhr bat die Zugbegleiterin des Regionalexpresses zum Berliner Hauptbahnhof die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um Unterstützung beim Fahrtausschluss eines stark alkoholisierten Reisenden, welcher der Aufforderung den Zug am Hauptbahnhof Dessau zu verlassen nicht nachkommen wollte. Bei Eintreffen einer Streife des Bundespolizeirevieres Dessau traf diese auf einen aufgebrachten Sudanesen, der immer wieder die Worte "meine Box" wählte und zum stehenden Zug gelangen wollte. Das Zugpersonal teilte mit, dass seine Bluetooth Box, mit der er zuvor andere Reisende lautstark belästigt hatte unter dem Zug liegen würde. Um einen Zugriff des 29-Jährigen von der Bahnsteigkante in den Gleisbereich zu verhindern musste der Mann immer wieder zurückgehalten werden. Der Uneinsichtige wehrte sich gegen diese Schutzmaßnahme, sodass er sogar zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Die Situation entspannte sich erst, als der Zug abgefahren war und ein Bahnbediensteter die Box aus dem Gleisbereich geholt hatte. Zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung wurde der Musikliebhaber zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,66 Promille. Er konnte um 16:56 Uhr seinen Weg mit einer Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte weiter fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

