Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 73-Jähriger beleidigt ukrainische Familie im Regionalexpress - Zeuge zeigt Zivilcourage

Dessau-Roßlau (ots)

Am Donnerstag, den 25. September 2025 kam es in den Nachmittags-stunden, in einem Regionalexpress von Berlin nach Dessau, zu einer durch eine männliche Person gegenüber einer ukrainischen Familie getätigten massiven Beleidigung. Der 73-jährige Deutsche äußerte gegenüber zwei Frauen und einem Kleinkind rassistische sowie verhetzende Aussagen. Darüber hinaus beleidigte er die Frauen in obszöner Art und Weise. Ein ebenfalls mitreisender 29-jähriger Deutscher zeigte Courage, indem er zunächst die Bundespolizei über den Vorfall informierte und anschließend dazwischenging, um den Tatverdächtigen aufzufordern seine Äußerungen zu unterlassen. Daraufhin wurde auch dieser Zeuge durch den Mann beleidigt. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Dessau nahmen Bundespolizisten den Tatverdächtigen in Empfang und verbrachten ihn zur Identitätsfeststellung in die Räumlichkeiten des Bundespolizeirevieres Dessau. Dort wurde der Mann über sein Verhalten belehrt. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,3 Promille. Im Anschluss wurde der 73-Jährige wieder auf freien Fuß belassen. Gegen ihn leitet die Bundespolizei entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Volksverhetzung ein. Die Bundespolizei würdigt ausdrücklich das couragierte Einschreiten des Zeugen, der durch sein Handeln ein wichtiges Zeichen für Zivilcourage und gesellschaftliches Miteinander gesetzt hat.

