Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Einbruch in Wohnhaus

Schweigen-Rechtenbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag warf ein bisher unbekannter Täter die Scheibe einer Terrassentür an einem Wohnhaus in Schweigen-Rechtenbach in der Adam-Latrell-Straße ein. Der oder die Täter suchten im Haus nach Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Bad Bergzabern unter 06343 9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 06343 9334-0
pibadbergzabern@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

