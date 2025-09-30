Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ablagerung von Altöl im Waldgebiet an der K31

Freinsheim (ots)

Am 27.09.2025 wurde auf einem Waldplatz neben der Kreisstraße 31, etwa 1,2 Kilometer nach dem Forsthaus Lindemannsruhe ein Tank aufgefunden. In dem Behälter befand sich noch eine größere Menge Altöl. Er wurde offensichtlich unrechtmäßig dort abgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte der mutmaßliche Abladezeitraum auf Samstag, 27. September 2025, zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Samstag an der genannten Örtlichkeit Autos oder Personen gesehen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Neustadt, Telefonnummer 06321 / 854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

