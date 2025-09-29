Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach Hausfriedensbruch - Polizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl bei 25-Jährigem

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 26. September 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 18:50 Uhr einen 25-Jährigen auf der Zugfahrt von Halle (Saale) nach Bitterfeld. Die Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei brachte einen Untersuchungshaftbefehl zum Vorschein. Er ist des räuberischen Diebstahls dringend verdächtig. Es besteht Fluchtgefahr, da der Syrer über keinen festen Wohnsitz verfügt und zur angesetzten Hauptverhandlung am 3. September 2025 nicht erschien. Somit erließ das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen noch am selben Tag den Haftbefehl. Dies wurde dem Gesuchten eröffnet. Da er diesbezüglich uneinsichtig war, erfolgte die Mitnahme zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale) in Handfesseln. Die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Amtsgericht Zerbst ergab, dass der Mann am Samstag, den 27. September 2025 durch Beamte der Landespolizei einem Richter vorgeführt wird. Hierfür wurde er dem zentralen Polizeigewahrsam übergeben, um dort die Nacht zu verbringen. Da aktuell zudem ein bestehendes Beförderungsverbot in den Zügen der Deutschen Bahn gegen den 25-Jährigen vorliegt, fertigten die Bundespolizisten zuvor eine weitere Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Am Folgetag bestätigte der Haftrichter den Untersuchungshaftbefehl, sodass der Festgenommene durch die Landespolizei einer Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell