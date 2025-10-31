Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Beherzt gehandelt und Leben gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Forbach (ots)

Entschlossenheit und schnelles Handeln eines Passanten sowie eines Angehörigen der Feuerwehr Forbach haben am Mittwochmorgen einer Frau das Leben gerettet. Die Situation: Eine Frau stand gegen 7:30 Uhr hinter dem Geländer auf der Murgbrücke am Bahnhof und wollte offenbar in die Tiefe springen. Ohne zu zögern packten zunächst der Zeuge und kurz darauf der sich seiner Freizeit befindliche Feuerwehrmann beherzt zu und zogen die Frau zu sich herüber in Sicherheit. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Gaggenau übernahmen die weiteren Maßnahmen und übergaben die Frau in fachärztliche Hände, wo man sich weiter um sie kümmerte. Nicht wegsehen, sondern Hilfe leisten, wo Hilfe gebraucht wird. Eine bemerkenswerte Leistung der beiden Lebensretter!

