Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden/Haueneberstein - Hintergründe unklar, Hinweise erbeten

Baden-Baden/Haueneberstein (ots)

Die Hintergründe eines Vorfalls am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bertha-Benz-Straße sind bislang noch unklar. Ein 16-Jähriger soll dort von einer mehrköpfigen Gruppe Jugendlicher bedroht und geschlagen worden sein. Außerdem sei ihm dabei sein E-Scooter entwendet worden. Der 16-Jährige gab weiter an, von einem Bekannten unter einem Vorwand zu dem Lebensmittelmarkt gelockt worden zu sein. Dort sei er dann von Fremden überrascht worden, die gemeinschaftlich auf ihn eingeschlagen und eingetreten hätten. Anschließend habe die Gruppe schließlich seinen E-Scooter entwendet und sei geflüchtet. Eine ärztliche Versorgung des Angegriffenen war vor Ort nicht erforderlich. Zwei unabhängige Zeugen gaben an, den Vorfall beobachtet zu haben und lieferten Hinweise für die eingeleitete Fahndung. Diese verlief jedoch ohne Erfolg. Außerdem teilten Sie den Beamten mit, dass einige der Tätergruppierung Motorradhelme getragen hätten und sich im Anschluss mit Kleinkrafträdern vom Ort des Geschehens entfernt haben sollen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten weitere Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell