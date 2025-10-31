Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Wie den Beamten des Polizeireviers Lahr am Donnerstagnachmittag zur Anzeige gebracht wurde, soll es am Sonntagmittag (26.10.2025) an der Einmündung der Vogtvorstadt zur Gärtnerstraße zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Mercedes SUV und einem E-Scooter gekommen sein. Die 19-jährige E-Scooter-Fahrerin schilderte, sie sei gegen 12:20 Uhr auf der Gärtnerstraße auf dem Weg zur Arbeit gewesen sei, als ein schwarzer Mercedes mit zwei Insassen aus der Straße "Vogtvorstadt" herausgefahren kam und ihr dabei die Vorfahrt genommen habe. Sie sei daraufhin gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Im Anschluss soll der Mercedes weiter in Richtung Alleestraße gefahren sein, während ein älterer Mann der leicht verletzten 19-Jährigen aufgeholfen habe. Der Lenker des Mercedes wurde mit schwarzen Haaren, Zopf und Bart sowie einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Seine weibliche Beifahrerin soll ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild sowie braune Haare gehabt haben. Der Sachschaden am E-Scooter wird auf circa 100 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrer, dem Fahrzeug oder zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer: 07821 277-0 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr zu melden.

