Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verletztes Reh aufgefunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 26.10.2025, gegen 10:00 Uhr, wurde das Polizeikommissariat Stadthagen über ein verletztes Reh im Bereich der Umgehungsstraße Stadthagen informiert. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten das Tier am Fahrbahnrand.

Gegen 10:20 Uhr ging über die Leitstelle ein weiterer Hinweis ein. Eine Spaziergängerin habe zuvor beobachtet, wie eine andere Frau mit ihrem freilaufenden Hund unterwegs gewesen sei. Der Hund soll das Reh dabei mehrfach gebissen haben.

Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt und musste das schwer verletzte Tier vor Ort erlösen.

Da ein Angriff eines Haustieres auf Wildtiere als Straftat der Wilderei gewertet werden kann, bittet die Polizei um Mithilfe.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur bislang unbekannten Hundebesitzerin machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 05721 / 98220 bei der Polizei Stadthagen zu melden.

