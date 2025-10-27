Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Grabsteine umgeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Gav) Im Zeitraum von Freitag, 24.10.2025, 00:00 Uhr, bis Sonntag, 26.10.2025, 13:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter auf dem jüdischen Friedhof an der Ostertorstraße in Rinteln mehrere Grab- und Gedenksteine umgeworfen.

Am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, wurde die Polizei Rinteln über den Vorfall informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten insgesamt zehn beschädigte Grab- und Denksteine fest.

Nach Rücksprache mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen wird ein unbeabsichtigtes Umfallen ausgeschlossen. Die Polizei geht daher von vorsätzlichem Handeln aus.

Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05021 / 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell