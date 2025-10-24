POL-NI: Endstation Ampelmast

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Bückeburg

(ma)

Starker Regen und eine nasse herbstliche Fahrbahn sind nach Angaben eines 20jährigen Autofahrers aus Minden vermutlich die wesentlichen Ursachen gewesen, die dazu führten, dass er mit seinem Pkw BMW am Freitag gegen 02.50 Uhr in Bückeburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Polizei Bückeburg ließ die äußeren Einflüsse natürlich nicht außen vor, leitete dennoch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mindener ein, weil vermutlich die gefahrene Geschwindigkeit nicht entsprechend angepasst war.

Der Mindener ist aus Richtung Achum kommend in einer leichten Rechtskurve auf die Ampelkreuzung an der Scheier Straße mit angegeben ca. 70 km/h zugefahren. Nach Durchfahren einer leichten Rechtskurve versuchte der 20jährige den Pkw auf der Straße zu halten, der jedoch zunächst auf der Verkehrsinsel ein Schild beschädigte und dann gegen einen Lichtmast prallte. Anschließend schleuderte das Fahrzeug über den gesamten Kreuzungsbereich gegen den gegenüberliegenden Ampelmasten.

Der Mindener und seine zwei 17jährigen Mitfahrer, ebenfalls aus Minden, blieben unverletzt.

Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

