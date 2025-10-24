Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 23.20.2025 ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Celler Straße in Nienburg.

Ein 47-Jähriger aus Nienburg befuhr mit seinem BMW die Celler Straße in Richtung Wölper Straße. An der Ecke Wölper Straße verringerte er seine Geschwindigkeit um abzubiegen. Als er fast zum Stehen kam, fuhr eine dahinter fahrende 17-Jährige aus Neustadt am Rübenberge mit ihrem Motorrad auf den BMW auf und stürzte.

Die 17-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 47-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

