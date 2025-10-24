Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf
Landesbergen (ots)
(Thi) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, die sich am Donnerstag den 23.10.2025 zwischen etwa 6:08 und 06:19 Uhr ereignete.
Ein 59-Jähriger aus Nienburg befuhr mit seinem Renault die Lange Straße (Bundesstraße) teilweise ohne Licht und geriet dabei immer wieder komplett auf die Gegenfahrbahn wodurch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer stark bremsen oder ausweichen mussten um einen Unfall zu vermeiden.
Diese Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.
