Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Landesbergen (ots)

(Thi) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, die sich am Donnerstag den 23.10.2025 zwischen etwa 6:08 und 06:19 Uhr ereignete.

Ein 59-Jähriger aus Nienburg befuhr mit seinem Renault die Lange Straße (Bundesstraße) teilweise ohne Licht und geriet dabei immer wieder komplett auf die Gegenfahrbahn wodurch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer stark bremsen oder ausweichen mussten um einen Unfall zu vermeiden.

Diese Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

