POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 22.10.2025 zwischen 16:30 und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz Am Stadtpark in Stadthagen ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten BMW X1 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die 65-jährige Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

