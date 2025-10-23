Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Stadthagen (ots)
(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 22.10.2025 zwischen 16:30 und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz Am Stadtpark in Stadthagen ereignete.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten BMW X1 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Die 65-jährige Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.
Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.
