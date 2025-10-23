Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lkw durch Unfall stark beschädigt

Rinteln (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 22.10.2025 ereignete sich gegen 11:50 Uhr in Rinteln ein Verkehrsunfall.

Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die L442 in Fahrtrichtung Buchholz. Als er im Kreuzungsbereich nach links auf die L443 abbiegen wollte, drückte der Anhänger in die Zugmaschine, sodass das Gespann nach rechts von der Straße abkam. Durch die Straßenmeisterei wurde kein nennenswerter Schaden des Flurbereichs festgestellt. Der Schaden am Lkw wird auf 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

