HZA-M: 70 Kilogramm Marihuana im Reisegepäck - Rauschgift bei Röntgenkontrolle entdeckt

70 Kilogramm Marihuana im Reisegepäck - Rauschgift bei Röntgenkontrolle entdeckt

München

Der Zoll hat am Flughafen München in den vergangenen Wochen rund 70 Kilogramm Marihuana in mehreren Reisegepäckstücken entdeckt.

Im Rahmen von risikoorientierten Kontrollen überprüften die Beamten mehrere Flüge. In diesem Zusammenhang konnten bei der Durchleuchtung des Reisegepäcks Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Die Röntgenbilder zeigten verdächtige Strukturen im Inneren mehrerer Koffer. Bei der anschließenden Öffnung kamen zahlreiche, professionell vakuumverpackte Päckchen mit Marihuana zum Vorschein.

"Der Münchner Zoll hat bereits jetzt mehr als doppelt so viel Rauschgift sichergestellt wie im vergangenen Jahr. Diese Erfolge sind das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden und die konsequente Umsetzung der lokalen Risikoanalyse. Wir setzen alles daran, den illegalen Drogenhandel zu unterbinden und unsere Bürger zu schützen", so Thomas Meister, Sprecher des Hauptzollamts München.

Die weiteren Ermittlungen zu den sichergestellten Rauschmitteln werden jeweils durch das Zollfahndungsamt München in enger Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften Landshut und München geführt.

Schule beendet - was dann? Tag der Ausbildung beim Münchner Zoll Wer sich für den Beruf des Zöllners interessiert, hat am 27.09.2025 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. An diesem Tag wird ein Infotag in der Landsberger Straße stattfinden, zu dem sich alle Interessierten unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de anmelden können.

