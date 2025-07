Hauptzollamt München

HZA-M: Zollhündin Josefa für mehr als 100 erfolgreiche Einsätze ausgezeichnet

München

100 erfolgreiche Einsätze bei der Suche nach Drogen an Personen und Gepäck haben Zollhündin Josefa und ihre Hundeführerin seit dem Abschluss ihrer Ausbildung im Dezember 2021 durchgeführt. Dafür wurden sie von der Zollhundeschule Neuendettelsau ausgezeichnet.

Insgesamt zeigte die Deutsche Schäferhündin in den vergangenen Jahren mehr als 318 Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel, sowie mehrere Drogenutensilien und Anhaftungen an. Erwähnenswert sind auch Substanzen und Grundstoffe, die zur Herstellung von Drogen verwendet werden, welche die Zollhündin erschnüffelte.

"Besonders hervorzuheben ist der Aufgriff von 430 Gramm Kokain, als die Zollhündin ankommende Reisende am Flughafen München absuchte und Sie bei einem Passagier anzeigte, der 25 Päckchen Kokain geschluckt hat", so Thomas Meister, Sprecher des Hauptzollamts München.

Schule beendet - was dann? Tag der Ausbildung beim Münchner Zoll Wer sich für den Beruf des Zöllners interessiert, hat am 27.09.2025 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. An diesem Tag wird ein Infotag in der Landsberger Straße stattfinden, zu dem sich alle Interessierten unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de anmelden können.

