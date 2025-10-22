Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Niedernwöhren (ots)

(Thi) Am Dienstag den 21.10.2025 wollten Beamte der Polizei Stadthagen gegen 17:20 Uhr einen Motorradfahrer kontrollieren, welcher ohne Kennzeichen auf der Landwehr in Niedernwöhren fuhr.

Der Motorradfahrer entfernte sich nach dem Anhaltesignal mit stark überhöhter Geschwindigkeit und entzog sich so der Kontrolle. Die Beamten verfolgten das Motorrad. Eine Kontrolle war jedoch nicht möglich. Bei der Flucht gefährdete der Motorradfahrer mehrere Verkehrsteilnehmer.

Die Beamten konnten den Fahrer ermitteln. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus Petershagen.

Der Führerschein des jungen Mannes wurde entzogen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Nun sucht die Polizei Stadthagen weitere Zeugen zu dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie der Straßenverkehrsgefährdung. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell