PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 14jähriger Bückeburger Fahrradfahrer hat sich am vergangenen Samstag gg. 21.45 Uhr mit zwei Streifenwagen der Polizei Bückeburg eine Verfolgungsfahrt geliefert.

Die Beamten wollten den Zweiradfahrer und einen weiteren Unbekannten auf der Hans-Neschen-Straße in Bückeburg stoppen, weil die beiden Fahrzeuge in der Dunkelheit kein Fahrlicht eingeschaltet hatten. Auf Grund der gefahrenen Geschwindigkeit der Fahrzeuge, gingen die Beamten zunächst von Kleinkrafträdern aus, die auch keine amtlichen Kennzeichen angebracht hatten.

Die Zweiradnutzer stoppten nicht ihre Fahrzeuge trotz mehrfacher Anhaltsignale, eingeschaltetem Blaulicht mit Martinshorn und Ansprache über den Außenlautsprecher des Funkstreifenwagens.

Letztendlich konnte nur der 14jährige mit seinem Gefährt angehalten werden, der mit ca. 50 km/h unterwegs war. Sein Begleiter verschwand im Bereich Bergdorf.

Erst bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Einsatzbeamten, dass es sich nicht um ein Kleinkraftrad handelte, sondern um ein umgebautes herkömmliches Fahrrad der Marke "Bulls", das mit einem zusätzlich angebrachten Elektromotor und einem Gashebel ausgestattet war.

Das Zweirad ist beschlagnahmt worden, um eine baulich verkehrsrechtliche Einschätzung vornehmen zu lassen.

Im Raum steht der Tatverdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz bzw. andere Ordnungswidrigkeiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:06

    POL-NI: Öffentlichkeitsfahndung beendet: Vermisste Frau wohlbehalten aufgefunden

    Uchte (ots) - (Gav) Die Suche nach der vermissten 64-jährigen Frau aus Uchte war erfolgreich. Die Vermisste konnte durch den eingesetzten Polizeihubschrauber im Bereich der Mindener Straße in Uchte lebend aufgefunden werden und wird derzeit medizinisch versorgt. Die zuvor veröffentlichte Pressemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung wurde zwischenzeitlich gelöscht: ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:00

    POL-NI: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

    Bückeburg (ots) - (Gav) In der Nacht zu Dienstag, den 21.10.2025, zwischen 00:10 und 00:15 Uhr, wurde auf dem Sablé-Platz in Bückeburg ein geparkter Mercedes CLA durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:40

    POL-NI: Betrunkener Fahrer verursacht Verkehrsunfall

    Obernkirchen (ots) - (Gav) Am Montag, den 20.10.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in Obernkirchen, Kalte Weide, zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Autofahrer aus Obernkirchen verlor auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Audi A4 und prallte gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. An allen drei Pkw entstand erheblicher Sachschaden, der auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Ein Atemalkoholtest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren