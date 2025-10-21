Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Bückeburg (ots)

(Gav) In der Nacht zu Dienstag, den 21.10.2025, zwischen 00:10 und 00:15 Uhr, wurde auf dem Sablé-Platz in Bückeburg ein geparkter Mercedes CLA durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Rufnummer 05722/28940 zu melden.

