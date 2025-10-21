Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrt missachtet: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montagabend, den 20.10.2025, gegen 18:02 Uhr, kam es an der Kreuzung Berliner Ring / Göttinger Straße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer missachtete die Vorfahrt einer 16-jährigen Kradfahrerin aus Uchte. Die Jugendliche musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und kam dabei zu Fall.

Die 16-Jährige blieb unverletzt, am Motorrad entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05021/92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell