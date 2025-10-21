PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw beschädigt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Leese (ots)

(Gav) Am Montag, den 20.10.2025, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Leese, Rieder End, einen dort geparkten Audi Q3.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einem Stein eingeschlagen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:19

    POL-NI: Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Bückeburg/Bad Eilsen (ots) - (ma) Auf der Bergdorfer Straße in Bückeburg ist am Freitag gg. 11.25 Uhr der 25jährige Fahrer eines Pkw BMW nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Holzgartenzaun des danebenliegenden Grundstückes zerstört. Der aus Rinteln kommende Autofahrer erklärte den Beamten an der Unfallstelle, dass plötzlich das Fahrzeugheck "ausgebrochen" sei und er deshalb die Kontrolle über das ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:13

    POL-NI: Polizeieinsatz in Sachsenhagen

    Sachsenhagen (ots) - (Gav) Am Samstag, den 18.10.2025, kam es in der Samtgemeinde Sachsenhagen zu einem Polizeieinsatz, nachdem gegen 13:05 Uhr eine randalierende Person mit einem Messer in einer Wohnung in der Straße Holztrift gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte floh der 19-jährige Verursacher aus der Wohnung zu Fuß über den Garten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren