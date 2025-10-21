Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw beschädigt: Polizei bittet um Zeugenhinweise
Leese (ots)
(Gav) Am Montag, den 20.10.2025, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Leese, Rieder End, einen dort geparkten Audi Q3.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einem Stein eingeschlagen.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.
