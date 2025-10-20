Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizeieinsatz in Sachsenhagen

Sachsenhagen (ots)

(Gav) Am Samstag, den 18.10.2025, kam es in der Samtgemeinde Sachsenhagen zu einem Polizeieinsatz, nachdem gegen 13:05 Uhr eine randalierende Person mit einem Messer in einer Wohnung in der Straße Holztrift gemeldet wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte floh der 19-jährige Verursacher aus der Wohnung zu Fuß über den Garten in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 15:10 Uhr konnte der Mann schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Messer führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich.

Der 19-Jährige wurde anschließend freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

