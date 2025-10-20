PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizeieinsatz in Sachsenhagen

Sachsenhagen (ots)

(Gav) Am Samstag, den 18.10.2025, kam es in der Samtgemeinde Sachsenhagen zu einem Polizeieinsatz, nachdem gegen 13:05 Uhr eine randalierende Person mit einem Messer in einer Wohnung in der Straße Holztrift gemeldet wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte floh der 19-jährige Verursacher aus der Wohnung zu Fuß über den Garten in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 15:10 Uhr konnte der Mann schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Messer führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich.

Der 19-Jährige wurde anschließend freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:21

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

    Bad Nenndorf (ots) - (Gav) Im Zeitraum zwischen Samstag, 18.10.2025, 11:00 Uhr, und Sonntag, 19.10.2025, 14:00 Uhr, kam es in Bad Nenndorf in der Straße "Auf dem Lay" zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Glasscheiben einer Terrassentür und eines Fensters, um sich auf diese Weise Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Dabei ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:00

    POL-NI: Zusammenstoß beim Abbiegen

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Sonntagnachmittag, den 19.10.2025, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der Enzer Straße (Landesstraße 446) in Stadthagen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 41-jähriger Mann aus Rinteln beabsichtigte, mit seinem VW Passat nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Die nachfolgende 45-jährige Fahrerin eines Kia Sportage aus Stadthagen erkannte dies zu spät und wollte das ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:15

    POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Ausweichmanöver

    Hoyerhagen (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 19.10.2025, gegen 21:25 Uhr, kam es in Hoyerhagen im Bereich des Normannshauser Grabens zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer aus Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen wich mit seinem VW Polo einem von links kommenden Tier aus, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum im Seitenraum. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren